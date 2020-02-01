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Парламентские уроки в школах Татарстана посвятят 100-летию ТАССР и 75-летию Победы

Парламентские уроки в школах Татарстана посвятят 100-летию ТАССР и 75-летию Победы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 01.02.2020 0 2

В школах Татарстана с 10 по 15 февраля уже в 12-ый раз пройдет парламентский урок. Он будет посвящен теме «Сохраняя традиции, создаем будущее». Об этом стало известно на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с педагогами, участвующими в проведении парламентского урока-2020.

Председатель Госсовета подчеркнул, что в этом году парламентский урок будет посвящен двум знаменательным датам — 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Об этом обязательно надо рассказывать в школах, чтобы сохранить правду, преемственность, воспитать в учащихся патриотизм и объединить их этими крупными событиями, которые являются знаменательной вехой в жизни, истории нашего государства», — сказал он педагогам.

«С большим уважением отношусь к учителям — самой передовой и продвинутой части нашей интеллигенции, за которой стоит ответственность в подготовке нового поколения, решении задач образования и воспитания наших детей», — добавил Фарид Мухаметшин.

Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова сообщила, что на сайте татарстанского парламента в ближайшее время будут размещены материалы к уроку. «Предлагаем вам активно ими пользоваться, — обратилась она к учителям. — Обращайтесь к депутатам. Думаю, они будут как никогда активны, потому что год будет насыщенный».

«В этом году мы уже в 12-ый раз проводим парламентский урок, но, пожалуй, никогда не было такого насыщенного года. В своем послании Президент России Владимир Путин обозначил новые этапы развития страны в условиях предстоящих изменений в Конституции РФ, что, безусловно, повлечет и изменения в жизни граждан», — продолжила депутат.

Впервые в Татарстане парламентский урок прошел в 2009 году по инициативе Государственного Совета при участии Министерства образования и науки и Института развития образования республики. Проект стал ежегодным.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru

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