Павлодарского ювелира Викторию Султанова отметили особой премией на церемонии чествования лучших предприятий Казахстана

13 декабря в городе Нур-Султан прошла церемония награждения лауреатов и дипломантов престижных республиканских конкурсов в области качества. В мероприятии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Павлодарское ИП «Султанов С. Т», наряду с десятью предприятиями Казахстана, отметили особо, передает Павлодар-онлайн.

Руководителю ИП Виктории Султановой вручили особую премию «ІСКЕР» от национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

— Я много участвовала в других конкурсах, но премия «ІСКЕР» у меня впервые, — прокомментировала Виктория Султанова. — Хочу сказать спасибо за то, что мой труд поощрила страна.

Виктория — член совета деловых женщин НПП «Атамекен», занимается ювелирным ремеслом около десяти лет, создает бижутерию и другие изделия. В 2019 году ее фирма была удостоена звания «Лучший товар Павлодарской области».

pavon.kz