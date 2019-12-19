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Павлодарского ювелира Викторию Султанова отметили особой премией на церемонии чествования лучших предприятий Казахстана

Павлодарского ювелира Викторию Султанова отметили особой премией на церемонии чествования лучших предприятий Казахстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Экономика, Соотечественники, 19.12.2019 0 18

13 декабря в городе Нур-Султан прошла церемония награждения лауреатов и дипломантов престижных республиканских конкурсов в области качества. В мероприятии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Павлодарское ИП «Султанов С. Т», наряду с десятью предприятиями Казахстана, отметили особо, передает Павлодар-онлайн.

 

Руководителю ИП Виктории Султановой вручили особую премию «ІСКЕР» от национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
— Я много участвовала в других конкурсах, но премия «ІСКЕР» у меня впервые, — прокомментировала Виктория Султанова. — Хочу сказать спасибо за то, что мой труд поощрила страна.

Виктория — член совета деловых женщин НПП «Атамекен», занимается ювелирным ремеслом около десяти лет, создает бижутерию и другие изделия. В 2019 году ее фирма была удостоена звания «Лучший товар Павлодарской области».

pavon.kz

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