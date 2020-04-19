Пензенские татары запустили вкусный челлендж

В период самоизоляции «Татарская национально-культурная автономия» Пензенской области запускает челлендж — Национальная кухня и национальные блюда народов России. Видео в социальной сети Facebook разместил депутат Пензенской Гордумы, председатель РОО «Татарская национально — культурная автономия Пензенской области» Жиганша Туктаров.

«Почти все изыски национальных кухонь идут из глубины веков, поражая и удивляя современников буйной фантазией кулинаров. Многовековые традиции и секреты передаются из поколения в поколение, являются бесценным даром», — пишет он в своем посте.

Лидер татарского сообщества предлагает делится в социальных сетях фотографиями, видео и рецептами блюд из национальных кухонь народов, населяющих Пензенскую область.

penzavzglyad.ru