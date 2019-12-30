Персональная выставка татарской художницы Ферузы Алиевой прошла в Ташкенте

С 11 по 18 декабря в Ташкентском Доме фотографий прошла выставка члена творческого объединения художников Узбекистана Алиевой Ф.Ф. «Master-skaya» (Батик).

В торжественном открытии выставке приняли участие Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан Шакиров Р.А., члены творческого объединения художников Узбекистана, художники, фотографы, мастера народно-прикладного искусства, активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, представители СМИ.

Выставка дала возможность продемонстрировать цветовую гамму, технику и мастерство художника, воплотившего своё творчество на шелковых тканях.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Справка:

Алиева (Файзутдинова) Фируза Фанильева родилась в 1977 году.

В 1994 году поступила в республиканский колледж им.Бенькова на отделение художник костюма.

1998-1999 годах участие в первом и втором Республиканском фестивале «Праздник моды» с коллекциями одежды, выполненные в технике «Батик» ручная роспись по ткани.

В 2000 году совместная выставка трёх дизайнеров при Академии художеств Узбекистана, состоявшаяся в центральном доме кинематографистов.

В 2001 году стала призёром за самую авангардную коллекцию в международном фестивале «OsiyoXXI», организатором которой являлась Гильдия Ювелиров Узбекистана.

В 2001-2002 годах участие с коллекцией одежды в фестивале альтернативной моды проведённая в театре «Ильхом».

В 2007 году выставка «Шёлковая рапсодия» с картинами в технике «Батик», организованная художественной галерее NBU.

В 2007 году участие в выставках «Навруз» и «Выставка Юнуса Раджаби» в институте искусствознаний.

В 2008 году участие в выставках «Весенний Вернисаж» и «Навруз 2008» проведенной в Центральном Выставочном зале.

С 1998 по 2003 года работала художником костюма в «Узбектелефильме» участвовала в съёмках художественных фильмах «Чархпалак» режиссёра Шавката Джанадуллаева и в фильмах «Кузларин Маюс», «Мухабат синовлари» режиссёра Рустама Сагдиева.

В 2008 году участие в третьем фестивале традиционного и современного искусства «Навкирон Узбекистон».

В Апреле 2009 года персональная выставка «Магия Шёлка» проведённая в галерее «Azia».

В октябре 2009 года участвовала с коллекцией «Сок тутовника» в неделе Моды и дизайна «Underground», организованный Домом Стиля.

С 2012 года постоянное участие в выставках — продажах «Handmade» проводимых в городе Ташкенте и в городе Самарканд.

С 2014 года стала членом Академии Художников Узбекистана.

В ноябре 2016г. участие в выставке — продаже «гранд Текстиль» в городе Москве.

В марте 2017г. участие в выставке «Когда цветет гранат» в Москве, где представила картины, эксклюзивные аксессуары с росписью. И являлась художественным оформителем выставки.

Изделия Ферузы Алиевой находятся в частных коллекциях Узбекистана, России, Киргизии, Казахстана, Турции, Италии, Кореи, Китая, США, Швейцарии, Филиппин, Финляндии и Японии.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан