Первое мероприятие посвященное 100-летию ТАССР в Свердловской области официально открыто

В Свердловском областном краеведческом музее прошло открытие выставки «В гостях у татар» Елабужского музея-заповедника.

Выставку в основном наполняют картины современных художников, на них изображены сцены из быта татар: деревня, дом, семья, хозяйство, связь поколений. По залам развешены информационные баннеры на русском и татарском языке, где говорится о разных сферах культурной жизни татар: национальные блюда, музыка, танцы, искусство, праздники и т.д.

В открытии выставки принимали участие Постоянный представитель Республики Татарстан Х.М.Гильфанов; и.о. Председателя Законодательного Собрания В.В.Якимов; генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Н.К.Ветрова; заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника М.В. Жарковская; начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области Н.Г. Шибанова; заведующая музеем истории города Елабужского государственного музея-заповедника Е.А. Кашапова; культ. организатор Елабужского государственного музея-заповедника Т.Х.Зарипов; председатель российского союза художников в Республике Татарстан И.И.Сиразиев, а также представители татарских общественных организаций области и города.

На выставке представлено больше 200 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Наталья Ветрова, директор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, поделилась: «Это год очень важный, мне кажется, и для Республики Татарстан, и для Свердловской области, и для всего Среднего Урала, потому что татарская диаспора, население вносит значительный вклад и в развитие культуры Свердловской области, собственно, и промышленности, и науки».

Выставка будет работать до 11 марта, после отправится далее по городам в России.

Эльвина Курбанова

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