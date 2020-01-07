Первого жителя, родившегося в год 100-летия ТАССР в Тетюшах, назвали Азалем

Первым ребенком 2020 года в Тетюшском районе Татарстана стал мальчик, родившийся в семье Азата и Лейлы Бургановых из села Кляшево. Малыш появился на свет в Тетюшской центральной районной больнице в первый день наступившего 2020-го, года 100-летия ТАССР. Об этом пишет газета «Авангард».
Вес новорожденного 3600 граммов, а рост – 52 сантиметра. «Я счастлива, что у меня родился здоровый ребенок, и благодарна медицинскому персоналу», – заметила его мать.
Азаль в семье Бургановых стал первенцем, но на нем супруги останавливаться не собираются. В будущем они планируют рождение еще минимум двух детей.
Заведующая акушерско-физиологическим отделением Татьяна Гайнуллина пожелала ребенку и родителям здоровья и вручила семейной паре памятную медаль в честь 100-летия ТАССР.