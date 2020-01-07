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Первого жителя, родившегося в год 100-летия ТАССР в Тетюшах, назвали Азалем

Первого жителя, родившегося в год 100-летия ТАССР в Тетюшах, назвали Азалем

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 07.01.2020 0 3

Первым ребенком 2020 года в Тетюшском районе Татарстана стал мальчик, родившийся в семье Азата и Лейлы Бургановых из села Кляшево. Малыш появился на свет в Тетюшской центральной районной больнице в первый день наступившего 2020-го, года 100-летия ТАССР. Об этом пишет газета «Авангард».

Вес новорожденного 3600 граммов, а рост – 52 сантиметра. «Я счастлива, что у меня родился здоровый ребенок, и благодарна медицинскому персоналу», – заметила его мать.

Мальчика назвали Азалем. «Имя выбрали заранее, хотя процесс был долгим», – шутят супруги.

Азаль в семье Бургановых стал первенцем, но на нем супруги останавливаться не собираются. В будущем они планируют рождение еще минимум двух детей.

С рождением малыша родителей поздравил заместитель руководителя исполкома района Артем Абрамов. Он передал Бургановым поздравительные адреса от Президента РТ Рустама Минниханова и главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова.

Заведующая акушерско-физиологическим отделением Татьяна Гайнуллина пожелала ребенку и родителям здоровья и вручила семейной паре памятную медаль в честь 100-летия ТАССР.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый в 2020 году в Татарстане мальчик родился под бой курантов в РКБ. Ребенок появился на свет 1 января сразу после полуночи (в 00.01) в роддоме Республиканской клинической больницы.

tatar-inform.ru

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