Первый татарский мюзикл «Әпипә» выходит в широкий прокат

С 12 ноября в широкий прокат выходит первый татарский мюзикл «Әпипә». Долгожданную премьеру можно будет посмотреть в кинотеатрах, как Татарстана, так и Башкортостана, Симферополя и Челябинской области.

Напомним, официальная премьера татарской комедии «Әпипә» режиссера Ильшата Рахимбая состоялась в Казани 31 августа в рамках «Недели татарстанского кино». Картина также была представлена в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Зрители с восторгом встретили музыкальную комедию на татарском языке.

Как сообщила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Лябибовна, для представителей коммерческих кинотеатров был организован специальный премьерный показ фильма «Әпипә». После просмотра было много положительных отзывов, после чего стало известно о решении руководства многих кинотеатров представить картину и на своих площадках.

Первый татарский мюзикл будет идти в кинотеатрах на татарском языке с субтитрами на русском языке. На данный момент, принято решение о показах картины в ежедневном режиме на протяжении месяца. Если фильм будет иметь успех у зрителей, то прокат будет продлен.

«Фильм «Әпипә» — это абсолютно прокатное кино. Мы изначально предполагали создать фильм, который был бы интересен в прокате. Формат, жанр этой картины соответствует ожиданием аудитории, очень мало сейчас комедий, тем более, музыкальных комедий. Ну и еще один фактор, который вызывает большой интерес у зрителей – это известные певцы, которые снялись в этом фильме. Симбиоз эстрады и кино — такого еще не было в нашем кинематографе, это новый жанр для татарстанского кино», — отметила Миляуша Айтуганова.

«Әпипә» рассказывает об одноименном женском музыкальном ансамбле, который отправляется на гастроли по республике. Неожиданно в коллективе появляется новый баянист, который с первого взгляда влюбляется в костюмершу. Но эта любовная линия не доминирует в фильме. В картине красочно показан гастрольный тур артистов, который насыщен самыми неожиданными событиями. Кульминацией картины становится момент, когда героини «Әпипә» на миг становятся заложниками сломанного колеса обозрения. В безвыходной ситуации актрисы снимают «маски» и превращаются в ранимых женщин со своими жизненными проблемами.

Стоит отметить, что съемки финальных и самых волнительных моментов фильма прошли в Альметьевске, при поддержке районной администрации, а долгожданный для зрителей концерт группы — в ДК «Нефтьче».

В фильме снялись известные исполнители татарской эстрады Фирдус Тямаев, Элвин Грэй, Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллина, Ляйсан Махмутова, Ляйсан Закирова, Гульшат Имамиева, Алсу Сунгатуллина, Фарида Ахметшина. Ключевые роли сыграли актеры Тинчуринского театра Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Валеева.

Как отметил режиссер Ильшат Рахимбай, фильм «Әпипә» призван показать людям, что в Татарстане могут снимать хорошее, прокатное, смешное, приключенческое кино на татарском языке. «Такие картины могут стать альтернативой татарским концертам, когда люди платят большие деньги за билеты, а за хороший, фестивальный фильм они не всегда готовы платить. Задача стояла в том, чтобы привлечь людей в кинотеатры», — отметил И.Рахимбай.

По словам режиссера, фильм интересен не только сюжетом и постановкой, но и тем, что у зрителя есть возможность увидеть знакомые лица в новом амплуа. «В этом фильме эмоциональный фон широкого спектра. То есть, где- то можно от души посмеяться, где-то поплакать и задуматься. Это история и про любовь, и про гастроли, и про честность, и про храбрость», — поделился режиссер.

Дата релиза: с 12 ноября 2020

Возрастное ограничение: 12+

Жанр: Лирическая комедия, музыкальный

Хронометраж: 72 мин. (окончательно)

Описание сюжета:

Молодой человек Ильдар, убегая от военкомов, под видом баяниста попадает в ансамбль под названием «Апипа», гастролирующий по Татарстану, и влюбляется в костюмершу. Сможет ли он завоевать ее любовь?

Режиссёр: Ильшат Рахимбай

Продюсер: Миляуша Айтуганова

Актеры: Артем Пискунов, Резеда Салахова, Рустам Гайзуллин, Зульфия Валиева, Фирдус Тямаев, Элвин Грэй, Алсу Абульханова и др.

Страна: Россия, Татарстан

Язык: татарский с русскими субтитрами

Год: 2020

tatarnews.ru