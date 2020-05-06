Песня «День Победы» прозвучала на татарском языке

Чувашская Республика приняла эстафету песенного марафона «Наш День Победы», инициированный аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и поет вместе с регионами соседями знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова. Чувашская Республика многонациональная Республика, проживает более 100 национальностей,а татарское население занимает третье место. Общественная организация “Национально-культурная автономия татар” активно включилась к этой акции и с удовлольствием “День Победы” (Җиңү көне) на татарском языке исполнили в составе народного фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар» Урмаевского СДК «ЦКС» Комсомольского района Чувашской Республики.

В Чувашии запись выступления в рамках флешмоба «Наш День Победы» проводилась в зале Урмаевского сельского Дома культуры «ЦКС» Комсомольского района.

«Эта акция объединяет регионы также все национальности республики и поддерживает культурную идентичность всех народов», — рассказал председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики». По его словам, подобные акции подчеркивает вклад всех народов в Великую Победу.

«Каждый артист с удовольствием участвует в акциях, флешмобах, посвященных 75-летию Победы. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, дедам, отцам, которые, не жалея своей молодости, здоровья и сил, привели страну к победе», — поделился своими впечатлениями Ильдус Шайдуллин, заслуженный артист Республики Татарстан, преподаватель МБУДО «Комсомольская детская школа искусств