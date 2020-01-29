Петербургский Сабантуй 2020 пройдет возле деревни Энколово Ленинградской области

Сегодня в Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Сабантуй в 2020 году. В мероприятии принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

На повестке дня стояли вопросы организации работ по благоустройству и подготовке инфраструктуры для проведения праздника, организации торговли, формированию творческой и спортивной программы.

По традиции праздник пройдет недалеко от д.Энколово Всеволожского района Ленинградской области.

Организатором праздника выступает Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Правительств Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

tatspb.tatarstan.ru