Певцов тетюшского ансамбля «Залида» объединили традиции родного края

Фольклорный ансамбль «Залида» Тетюшского района вот уже 32 года радует зрителей своим творчеством. Днем рождения творческой группы, поставившей целью развитие и сохранение татарской культуры, считается 8 марта 1988 года. Именно в этот день зрители Большетурминского ДК впервые увидели праздничную программу, состоящую из старинных песен, танцев, сценок и частушек.

Художественный руководитель ансамбля — Розалия Хабибуллина. Она рассказала, что весь фольклорный материал по крупицам собрала она сама, расспросив пожилых жителей села. Название пришло само собой — коллектив вспомнил народную игру «Залида», которая была популярна в прежние времена. Обычно в нее играли на молодежных посиделках.

«Позже, выступая с концертами в Тетюшах и селах района, мы стали завоевывать популярность», — поделилась историей успеха худрук.

Коллектив сформировался дружный. В первом составе были обычные жители и бывшие работники культуры. Затем некоторых из них, ушедших из ансамбля из-за преклонного возраста, сменили представители молодого поколения. Всех участниц и первого, и второго состава свела и подружила любовь к музыке, традициям родного края.

«Без выступлений ансамбля „Залида“ не обходится ни одно мероприятие. Его участники радуют земляков красивыми песнями, заряжают энергией, дарят хорошее настроение», — похвалила самодеятельных артистов директор Дома культуры Рушания Мусина.

«Я не ищу готовые сценарии, пишу сама, исходя из местных традиций, и опираюсь на рассказы односельчан», — продолжила Хабибуллина.

Из-за пандемии коронавируса работа учреждения остановилась, а до этого в клубе отмечали все праздники. «Все пройдет, все наладится, придет время, и мы снова вместе соберемся и выйдем на сцену», — пообещала художественный руководитель.

tatar-inform.ru