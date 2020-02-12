Почтили память Рашида Нежметдинова

В конце прошлой недели глава Красноостровской сельской администрации Нижегородской области Максут Алимов в Сеченовском спорткомплексе «Олимпийские надежды» организовал межрайонный турнир по шахматам, посвященный памяти своего знаменитого земляка-односельчанина, единственного мастера спорта СССР по шахматам и шашкам Рашида Нежметдинова.

Показать свои способности в этой интеллектуальной игре съехались учащиеся общеобразовательных учреждений Сеченовского, Сергачского, Пильнинского, Краснооктябрьского и Лысковского районов.

По итогам турнира, в общекомандном зачете, состоявшем из пяти игровых туров победу одержали хозяева, а юные шахматисты Лысковского ФОКа «Олимп» и воспитанники Сергачского ЦДТ поделили второе и третье места.

Команды победителей и призеров удостоились кубков, Грамот и медалей. Занявшие последующие места команды Пильнинского и Краснооктябрьского районов тоже не остались без внимания, их наградили Грамотами за участие.

Отдельные игроки, занявшие первые места по 10 шахматным доскам, тоже были награждены организатором Грамотами и памятными подарками.

Ришат Рамазанов

Газета «Туган як»