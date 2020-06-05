Поддержали подписную кампанию

«Штаб татар» регулярно на каждое полугодие оформляет подписку на татарские газеты и журналы. 2020 году активисты и гости «Штаба татар» смогут ознакомиться со всеми татарскими газетами и журналами, издающихся в Татарстане. Также «Штаб татар» выписал татарские газеты Башкортостана, Нижнего Новгорода и Удмуртии.

По традиции «Штаб татар» поддержал подписную кампанию на второе полугодие, подписав практически все татарские газеты и журналы не только в Москву, но и в дома престарелых, детские интернеты и коррекционные школы Татарстана. Московская организация особое внимание уделила поддержке литературного журнала «Казан утлары». Со второго полугодия более 20 казанских ученых, артистов, общественных деятелей будут получат данный журнал. Таким образом, Штаб татар» сделал подарок корифеям татарской культуры, среди которых артист Азгар Шакиров, профессора Хатип Миннегулов, Индус Тагиров, Мирфатих Закиев, политик Фандас Сафиуллин и другие. За оказанную поддержку в подписной кампании «Штабу татар» было вручено благодарственное письмо “Татмедии».

Как отметила координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина, с каждым годом татарская печатная пресса становится более продвинутой и креативной. В этом огромная роль «Татмедиа» и мы в дальнейшем планируем расширить сотрудничество с агентством.

Просветительскую деятельность в этом направлении высоко оценил профессор Хатип Миннегулов, который неоднократно посетил «Штаб татар».

«Они вносят свою лепту в популяризацию татарской периодики в Москве. Татарская молодежь, которая посещает мероприятия, всегда старается ознакомиться с татарской прессой. Также во время различных мероприятий активистками Штаба татар организовывается раздача татарских газет» -, рассказал Хатип Миннегулов.

Учитывая, что в Москве проживает огромное количество выходцев из Нижнего Новгорода, Башкортостана, Удмуртии. Штаб татар» организовал подписку на областную газету «Туган як» Нижнего Новгорода, «Кызыл тан» и «Омет» Уфы и «Янарыш» Удмуртии. Также в рамках сотрудничества с конгрессом татар «Штаб татар» выписывает более 100 газет «Татарлар».

«Таким образом мы поддерживаем прессу татарского мира, которая нас объединяет»-, поделилась Гульнара Яруллина.

Как заявили в «Штабе татар», каждый татарин должен принять участие в подписной кампании на татарские газеты и журналы. Если молодежь в этом вопросе не покажет активность, то будущее национальной прессы весьма туманно.

Также в честь 100-летия Татарстана при поддержке «Штаба татар» был выпущен очередной номер Московской татарской литературно-социальной газеты «Туган тел — Туган ил» («Родной язык — Родная страна»). Волонтерами «Штаба татар» газета «Родной язык — Родная страна» была распространена среди татарской общественности, руководителей и активистов татарского движения Москвы и московской области. Газету получили татарские и башкирские студенты, ветераны и пенсионеры Москвы, в общей сложности более пяти тысяч человек.

Штаб татар