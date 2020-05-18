Подведены итоги онлайн конкурса чтецов стихотворений Габдуллы Тукая

Члены жюри подвели итоги онлайн конкурса чтецов стихов Габдуллы Тукая, посвящённый 134-летию со дню рождения поэта. Конкурс проводился Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Благодарим всех за активное участие! Большой интерес к конкурсу показывает, насколько значима поэзия Г. Тукая.

Организовывая мероприятия, мы даже не думали, что будет столько участников и, что уровень работ будет высоким. Члены жюри неоднократно обсуждали выдвижение кандидатов по номинациям в мессенджерах и в формате видеосвязи.

Конкурс организован с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей, сохранения национального наследия, популяризации национальной культуры. Всего поступило более 150 работ со всех уголков страны.

Младшая группа:

Эмоциональное чтение

1 место – Анвар Нуриев

2 место – Алина Хабибуллина

3 места

— Закиев Камаль

— Нургалиевы Тимур и Азалия

— Зиля Ахметшина

Оригинальное исполнение

1 место – Алсу Хабибрахманова

2 место – Гилязов Тагир

3 место – Хуснетдинов Мурат

Вдохновенное чтение

1 место – Зифа Валиева

2 место – Дина Афризунова

3 место – Аяз Замалетдинов

Старшая группа:

Эмоциональное чтение

1 места

— Феофанова Амелия

— Ситников Роман

2 места

– Афанасьева Виктория

– Ильсаф Мухаметзянов

3 места

— Алмаева Диана

— Замира Фазлиева

Оригинальное исполнение

1 место – Амир Исрафилов

2 место – Санджапова Зарина

3 места

— Латыповы Адиля и Тагир

— Хафизова Эмилия

— Юныс Валиев

Вдохновенное чтение

1 место – Кудряшова Ангелина

2 место – Гильметдинова Алиса

3 места

— Бикбов Сайдаш

— Хузиева Ралина

– Амина Шарафиева

Все участники в ближайшие дни получат сертификаты. Победители будут награждены дипломами и призами.

tatspb.tatarstan.ru