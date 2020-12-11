Поэт Крыма, погибший в Восточной Пруссии: «Воюю только на отлично»

9 декабря 2020 года в посёлке Зорино Гвардейского городского округа Калининградской области на военно-мемориальном комплексе состоялось отдание почестей, возложение цветов и установка информационного стенда, посвященного воину-поэту гвардии старшему лейтенанту Халилю Джемилевичу Кадырову.

Командир стрелковой роты гвардии старший лейтенант Халиль Джемилевич Кадыров (1905-1945) погиб 26 января 1945 года при взятии Кенигсберга в период проведения стратегической военной наступательной Восточно-Прусской операции. Похоронен 27 января 1945 года, с отданием всех воинских почестей, в Восточной Пруссии, д. Поппендорф (ныне посёлок Зорино, Калининградская область). Братская могила советских воинов образовалась в ходе боевых действий. Захоронено более 250 воинов.

Халиль Кадыров сражался на фронтах Великой Отечественной войны с первых её дней. Четыре раза был ранен, а после излечения возвращался на передовую. Принимал участие в Сталинградской битве и в оборонительных боях на территории Украины, Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. Был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени 12.08.1944 года. Строки из наградного листа: “Гвардии ст. лейтенант Кадыров Халиль как командир роты обеспечил успех в прорыве обороны немцев, в результате чего за один день продвинулись на 10 километров. В ходе боя рота подбила 2 самоходные пушки, захватила 5 пушек и освободила 3 населенных пункта. Своим личным примером воодушевлял бойцов, был ранен”.

Известен как крымскотатарский поэт, публиковался как Ыргъат Къадыр. Член Правления Союза писателей СССР, заместитель председателя Союза писателей Крыма. Ыргъат Къадыр написал две книги стихов, автор трёх стихотворных поэм.

В 1935-1936 гг. его стихотворения, переведённые на русский язык, публиковались в журнале «Литература и искусство Крыма». В 1937-м в сборнике «Поэты Крыма» был опубликован ряд стихотворений Ыргата Кадыра.

В 1936 году выходит из печати отдельным изданием поэма «Исмаил» о нелёгкой жизни простого народа на селе.

Является автором «Партизанского марша», и «Марша колхозников». Стихотворения «Ташкъын» и «Къызыл аскер маршы» («Марш красноармейцев») стали своеобразными символами довоенного времени Крыма 1930-х годов.

Самой популярной стала песня на слова Ыргата Кадыра «Къызыл аскер маршы» («Марш красноармейцев») (композитор Я. Шерфединов), известная в довоенном Крыму и как «Тур, аркъадаш!»:

«Тур аркъадаш, танъ агъарды,

Кетмек керек талимге.

Эпимизнинъ борджумыздыр

Арбий ишни бильмеге.

Айды, айды, айды

Даим илери,

Урь Ватаннынъ джесюр яш аскерлери».

На её простых и ясных, лаконичных как лозунг строках и бодрой, маршевой мелодии воспитывалась молодёжь тридцатых, которой вскоре пришлось с оружием в руках защищать Родину от нацистских агрессоров.

Её текст был переведён как на русский, так и на языки других народов страны.

Ыргат Кадыр известен также как талантливый переводчик. Он знакомит крымскотатарских читателей с произведениями классиков русской и западноевропейской литературы: Н. Гоголя, Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, А. Чехова, М. Горького, Ф. Гладкова, В. Шекспира, О.Бальзака, Сервантеса, Э.Золя. Осуществил переводы на крымскотатарский язык произведений Толстого («Хаджи Мурат», «Казаки», «Севастопольские рассказы»). Также работал над переводами произведений, принадлежащих перу советских писателей: А. Серафимовича («Железный поток»), А. Фадеева («Разгром»), Ф. Гладкова («Цемент»), М. Шолохова («Поднятая целина» и «Тихий Дон») и др.

В 1943 году написал стихотворение «Рождённые для битвы».

Опубликованы фронтовые письма поэта родным. Последнее из них — письмо сыну от 16 января 1945 года: «Я здесь воюю только на «отлично», а плохим среди нас вообще нет места…».

Информационный стенд установлен в рамках проекта «Дороги русского солдата» Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта совместно с администрацией Гвардейского городского округа. В заголовке информационного стенда: ПОЭТ КРЫМА, ПОГИБШИЙ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ: «ВОЮЮ ТОЛЬКО НА ОТЛИЧНО»

На торжественном мероприятии выступили заместитель главы администрации МО «Гвардейский городской округ» Егоркин В.В., представители сельского поселения Зорино, член Общественной палаты Калининградской области, калининградский историк, сотрудник Центра военно-мемориальных исследований института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта Альберт Адылов. Учащиеся кадетского класса школы города Гвардейска прочитали стихи поэта. В числе приглашенных также были представители татарской общины области.

Победа в Восточно-Прусской операции далась Красной армии ценой больших боевых потерь. За весь период проведения Восточно-Прусской наступательной операции 126,5 тыс. солдат и офицеров Красной армии и Балтийского флота погибли и пропали без вести. Плечом к плечу сражались представители разных национальностей. Благодаря дружбе народов, наши отцы и деды отстояли свободу и независимость Родины, спасли мир от нацизма.

Председатель Общества культуры «Кардашлар» Р. Каюмов