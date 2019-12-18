Поэтический конкурс «В мире поэзии» («Шигърият дөньясында») прошел в ГБОУ СОШ с. Камышла

17 декабря в с.Камышла прошел Поэтический конкурс » В мире поэзии» («Шигьрият дөньясында»), организованный по инициативе Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык»(«Дружба») и Самарской областной татарской национально-культурной автономии, при поддержке Комитета культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Камышлинский.

В конкурсе приняли участие более 40 детей из с.Камышла и сел района (Старое Ермаково, Новое Усманово, Балыкла и др.) К сожалению, из-за сложных погодных условий, конкурсанты из других районов не смогли принять участие. Для таких детей, которые подали заявку, но по объективным причинам не приехали, оргкомитет принял решение вручить детям просто дипломы участника, без оценки их выступления.

Хочется отметить высокий уровень выступления детей, подготовленных педагогами Хисматовой Т.Ф.(с.Камышла), Багаутдиновой А.Р.(с. Старое Ермаково).

Порадовали своим выступлением юные участники: Авхадиева Алсу СП Д/сад «Ляйсан»5лет; дуэт Хайруллина Сабина и Тухбатшина Самина (приносим извинения этим девочкам по 6 лет); Вакказов Амир и Шаймарданов Амир, воспитанники СП Д/сад «Улыбка»6лет; Хамидуллин Фаниль СП Д/сад «Сандугач» 6 лет.

Отдельно хочется упомянуть о выступлении 7 летней Салаховой Зарины (с.Старое Ермаково), которая решила не отставать от старших сестер и блистательно прочитала стихотворение «Елак курчак» Р.Валеевой.

Наиболее отличившимся детям были вручены Сертификаты на участие во II Международном детско-юношеском и взрослом фестивале-конкурсе татарской культуры «Мирас»(«Наследие»), который пройдет 3-4 апреля в МБУК ДК «Заря» г.Самары.

Сертификаты из рук директора фестиваля «Мирас» Саитова Искандара Зиннуровича получили Мингазов Нияз (ГБОУ СОШ с.Камышла, педагог Хисматова Тамара Фанзыловна), Ханафиева Алсиня(ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково, педагог Ахматзянова Венера Фагимовна),Салахова Эльвира (ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково, педагог Багаутдинова Альфия Рифкатовна)

Жюри фестиваля представляли:Усманова Лилия Нурсахиевна- методист «ГБУДПО» Похвистневский ресурсный центр»; Галимуллина Римма Минзигитовна- директр СП «Межпоселенческая районная библиотека»; Саитов Искандар Зиннурович- Лауреат Международных конкурсов, директор Международного детско-юношеского и взрослого фестиваля-конкурса татарской культуры «Мирас»(«Наследие»).

Хочется выразить слова глубокой признательности за радушный прием коллективу ГБОУ СОШ с.Камышла в лице директора школы Каюмовой Айсылу Халиулловны.

Проведенный в этом году Поэтический конкурс » В мире поэзии» («Шигьрият доньясында») показал свою необходимость и востребованность. Надеемся, что этим положено начало ежегодного проведения данного поэтического мероприятия, направленного на популизацию и сохранение татарской культуры.

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