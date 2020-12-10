Полномочный представитель РТ в РФ генерал-майор Равиль Ахметшин поздравил Героев России

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ прошла встреча, посвященная Дню Героев Отечества.

В ней приняли участие восемь Героев России, которые входят в состав Клуба офицеров, созданного при Полпредстве РТ в РФ. Мероприятие посетили Владимир Алимов, Марат Алыков, Рафик Ихсанов, Рустем Клупов, Венер Мухаметгареев, Вадим Макаров, Сергей Тулин, Игорь Уразаев.

Открыл встречу заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ генерал-майор Равиль Ахметшин.

Он поздравил Героев России с праздником, а также подчеркнул, что каждый участник встречи — пример мужества и героизма, особенно для молодых военнослужащих.

Равиль Калимуллович рассказал участникам встречи о мероприятиях Полпредства, прошедших в Москве в год 100-летия образования ТАССР и 75-летия Великой Победы. В московском регионе похоронены 11 первых секретарей ТАССР и 6 председателей совнаркома и совмина (в том числе в общих могилах репрессированных), сотрудники Полпредства посетили их могилы, возложили цветы.

В 2020 году представительство поздравило более 100 москвичей – ровесников республики, то есть перешагнувших вековой юбилей. В августе члены Клуба офицеров участвовали в церемонии открытия памятника генералу армии Махмуту Гарееву на Федеральном военном Мемориальном кладбище. Участники встречи увидели на экране видеозаписи выступлений самого Махмута Ахметовича на заседаниях Клуба офицеров. Снова посмеялись над его шутками, но уже без самого легендарного генерала.

Также Равиль Калимуллович рассказал об участии Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата и открытии памятника разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову, о поездке делегации Татарстана на авиабазу «Хмеймим», где проходят службу десятки военнослужащих из республики. Отметим, что в составе делегации Сирию посетили три Героя Россия – представители Клуба офицеров.

Героев поздравили также председатель Клуба офицеров — генерал-полковник Валерий Баранов и первый заместитель председателя Московского совета ветеранов — генерал-полковник Расим Акчурин.

Во встрече приняли участие Российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта России, заместитель начальника ЦСКА полковник ВС РФ Светлана Ишмуратова, генерал-майор Владимир Голубовский, военный летчик генерал-майор Равиль Мугинов и другие.

Напомним, что День Героев Отечества празднуется в России с 2007 года ежегодно 9 декабря. В этот день в нашей стране чествуют Героев Советского Союза и Российской Федерации, проявивших доблесть и отвагу на полях сражений, бесстрашие в мирное время, мужественных и сильных духом людей.