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Полотенце Мензелинской рукодельницы стало визитной карточкой района

Полотенце Мензелинской рукодельницы стало визитной карточкой района

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 20.07.2020 0 5

В объявленном организацией «Ак калфак» районном конкурсе по вышиванию полотенец победительницей признали жительницу Верхнего Такермена Фарусу Юмаеву.

Каждая из более десятка работ, присланных на конкурс, была выполнена с теплотой души, признается ведущий специалист районного Дворца культуры Фиразия Сафиуллина:

— При выборе победителя необходимо было учитывать множество параметров. На полотне Фарусы ханум было вышито знамя Татарстана. Её полотенце войдет в коллекцию “Ак калфак” и будет прославлять наш район при проведении Сабантуев.

К слову, полотенце из Мелькена увезли в Москву.

Ильдус Шагиев
menzela.ru

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