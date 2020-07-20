Полотенце Мензелинской рукодельницы стало визитной карточкой района

В объявленном организацией «Ак калфак» районном конкурсе по вышиванию полотенец победительницей признали жительницу Верхнего Такермена Фарусу Юмаеву.
Каждая из более десятка работ, присланных на конкурс, была выполнена с теплотой души, признается ведущий специалист районного Дворца культуры Фиразия Сафиуллина:
— При выборе победителя необходимо было учитывать множество параметров. На полотне Фарусы ханум было вышито знамя Татарстана. Её полотенце войдет в коллекцию “Ак калфак” и будет прославлять наш район при проведении Сабантуев.
К слову, полотенце из Мелькена увезли в Москву.
Ильдус Шагиев
menzela.ru