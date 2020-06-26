Полпредство РТ в РФ почтило память уроженца Казани, генерала армии Виктора Ерина

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ в год 100-летия образования ТАССР продолжает вспоминать людей, внесших весомый вклад в становление и развитие региона, чья судьба связана с Москвой и Казанью.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин на Троекуровском кладбище возложил цветы к могиле уроженца Казани, генерала армии и Героя России Виктора Фёдоровича Ерина.

В церемонии приняли участие руководитель Татарской автономии Москвы Фарит Фарисов, сотрудники представительства РТ.

Полпредство поддерживало тесные, дружеские отношения с именитым земляком. Со дня основания Клуба офицеров Виктор Федорович был активным участником всех встреч объединения. В.Ф. Ерин в числе почетных гостей посещал и другие мероприятия, проводимые Полпредством Татарстана.

Виктор Ерин стоял во главе министерства внутренних дел России в сложные годы политических и социальных реформ в стране. Внес большой вклад в совершенствование деятельности органов правопорядка, службы внешней разведки.

Виктор Федорович родился 17 января 1944 года в Казани. В 1967 году с отличием окончил Казанский филиал Елабужской средней школы милиции. В 1969 году перспективного опера отправили на учебу в Москву, в Высшую школу милиции. В те годы Виктор Федорович был единственным в Татарии сотрудником милиции, получившим диплом этого учебного заведения. Работал с агентурной сетью. Принимал участие в расследовании тяжких преступлений, разоблачении особо опасных преступных групп.

С 1980 года по 1981 год находился в служебной командировке в Афганистане.

С 1983 года — начальник отдела в Главном управлении по борьбе с хищениями МВД СССР. С 1988 года по 1990 год — первый заместитель министра внутренних дел Армении. С 1990 года — заместитель министра внутренних дел РСФСР — начальник службы криминальной милиции. С начала 1991 года — первый заместитель министра внутренних дел РСФСР, в сентябре 1991 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР. С декабря 1991 года — первый заместитель министра безопасности и внутренних дел Российской Федерации.

В мае 1991 года стал одним из первых высших руководителей МВД, который вышел из КПСС.

В январе 1992 года назначен министром внутренних дел Российской Федерации.

В ноябре 1992 года возглавил оперативный штаб по восстановлению правопорядка в районе ингушско-осетинского конфликта.

1 октября 1993 года В.Ф. Ерину было присвоено звание генерала армии.

8 октября получил звание Героя Российской Федерации.

20 октября Б.Н. Ельцин назначил его членом Совета Безопасности Российской Федерации.

В декабре 1994 года по январь 1995 года руководил действиями подразделений и органов МВД России на территории Чеченской Республики.

В 1995-2000 гг. — заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации.

Ушел из жизни в Москве в марте 2018 года после продолжительной болезни.

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