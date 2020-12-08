Полпредство Татарстана посетила ректор Российского социального университета

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетила ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), доктор экономических наук Наталья Починок.

С ней встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Во встрече также принял участие заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин.

Стороны обсудили возможность подписания Соглашения Татарстана с РГСУ. Подобные соглашения у республики уже есть с тремя ведущими московскими вузами — МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО (университет) МИД России и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Татарстан и РГСУ многое объединяет, а именно – активное участие в разработке и применении инновационных продуктов, развитие цифровизации, формирование среды для самореализации людей с любыми возможностями здоровья и многое другое.

На сегодняшний день в РГСУ обучаются более 70 студентов из Республики Татарстан.

Равиль Калимуллович рассказал гостье о направлениях работы Полпредства, клубах, созданных по интересам и проводимых мероприятиях. Особое внимание уделил деятельности, направленной на объединение молодежи.

Семь лет назад при Полпредстве Татарстана образовался Совет молодежи, в состав которого сегодня входят 15 татарстанских землячеств, созданных при столичных вузах.

В течение года молодежь проводит множество мероприятий — спортивные, творческие и благотворительные. Ежегодно ребята выбирают самую красивую татарочку на конкурсе «Татар кызы» («Татарская девушка»), пишут диктант на татарском языке, на конкурсе «Хэрэкэт» («Движение») выбирают лучшие проекты.

Советом молодежи ежегодно организуются молодежные площадки на общегородском празднике «Сабантуй», проводятся благотворительные акции, мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

Запланированные на текущий год подписания соглашений с Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Московским политехническим университетом из-за пандемии перенесены на будущий год.

Российский государственный социальный университет (РГСУ) – это первый социальный вуз страны. Основан в 1991 году с целью продолжения исследовательской и преподавательской деятельности бывшей Высшей школы коммунистической партии. Первоначально исследования и преподавание были сосредоточены на социальных и политических науках. Постепенно деятельность университета расширилась до проектной работы по социальной политике для государственных учреждений, а также обучения и поддержки действующих администраторов.

РГСУ стал первым вузом в России, запустившим образовательные программы в сферах социальной работы, социальной работы с молодежью, социального страхования, социальной поддержки инвалидов.