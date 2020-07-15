Поставлены задачи перед учителями татарского языка

Национальное образование — одно из ключевых направлений деятельности Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Татарстана. На первом заседании членов комиссии, прошедшем сегодня в Государственном Совете РТ, были обозначены актуальные проблемы школ республики.

Первая рабочая группа комиссии во главе с министром образования и науки Татарстана Рафисом Бургановым займется совершенствованием организации работы образовательных учреждений, учебных программ, обновлением учебников и пособий, будет взаимодействовать с федеральными структурами. По мнению Председателя комиссии — заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, немаловажно замотивировать учителей, преподающих татарский язык в школе.

«Нужно поднять престиж учителя татарского языка. Можно сделать более результативными действующие педагогические конкурсы и гранты. Не будет лишним найти новые меры поощрения учителей», — сказал Ахметов.

Председатель комиссии выразил обеспокоенность тем, что в ряде школ, гордо носящих имена знаменитых татарских просветителей, учебная программа построена на русском языке. Марат Ахметов также сообщил, что в 21-ом районном центре республики нет ни одной татарской национальной школы.

«Национальное образование — крайне тяжелый труд. Министерство образования и науки Татарстана ведет последовательную работу в этом направлении. Нужно продолжать работу с федеральным министерством. Необходимо ускорить работу по внесению учебников по татарскому языку в федеральный перечень. Часто мы слышим мнение о том, что в учебной программе необходимо отдавать предпочтение разговорному языку», — рассказал заместитель Председателя Госсовета.

По его словам, не следует нагружать учащихся русской национальности сложной грамматикой татарского языка. Что касается вопроса об учебниках, сейчас в федеральный перечень внесено более 60 учебников, изданных в РТ.

Следующая задача комиссии — объединить родителей и школу в одну семью. Учителя должны включить родителей детей в организацию учебного и воспитательного процесса. В воспитании национального самосознания молодого поколения большая роль будет отведена СМИ, издающимся на татарским языке.

Айгуль ЮНУСОВА

magarif-uku.ru