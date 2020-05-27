Постоянное представительство Республики Татарстан плодотворно действует на Урале уже 24 года

25 мая 1996 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева учреждено Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области. Государственный орган на протяжении более 20 лет действует с одновременным выполнением функций регионального представительства на Урале. Мы взяли интервью у действующего постпреда и его предшественников, собрали небольшой архив фотографий и документов.

Созданию Представительства предшествовала огромная работа большого количества людей как в Свердловской области, так и в Республике Татарстан. Немаловажным явилось и здание, в котором оно базируется – это дом знаменитого купца и общественного деятеля Зайнетдина из уральской династии Агафуровых. Учитывая большую историю, которую мы и не пытались к этому дню охватить полностью, ведь в следующем году юбилей, рассказ разделен на три этапа, разных по исторической глубине и участникам.

1-й этап: Основание и становление Постпредства

По словам первого постпреда Равиля Бикбова, идея претендовать на данный памятник архитектуры принадлежала Тагиру Султанову – на одном из этапов председателю первой татаро-башкирской организации Екатеринбурга и впоследствии директору Свердловского областного Дома мира и дружбы. Весомый вклад в организационно-хозяйственную часть по передаче и восстановлению здания внесли Рашид Камусин – генеральный директор торгово-промышленной компании «Камиль» и Раис Нуриманов – ныне председатель Совета мусульманских старейшин региона.

Одним из ключевых личностей всех этих процессов и по сути основателем ведомства стал первый постпред – Равиль Зуфарович Бикбов, начавший свою работу официально еще до 1996 года в должности постоянного представителя на общественных началах. Он поделился основными вехами становления и развития представительства в период своей службы с 1996 по 2011 годы.

Идея представительства Татарстана на Урале зародилась в конце 80-х, оформилась в 1992 году на первом Всемирном конгрессе татар в Казани, указ об учреждении был подписан только в 1996 году, тем самым можно сказать, что период диалога Татарстана и Свердловской области был достаточно длительным. Трудностей хватало, драматизма тоже. Отрезок времени до 2002 года я бы назвал периодом романтизма. В то время развернулись бурные дискуссии по всем вопросам развития России, начались демократические преобразования, субъекты РФ выдвигали свои модели развития. Среди всех регионов своей активностью выделялся Татарстан, убедительно и настойчиво отстаивая федеративное устройство страны, которая в последующем получила название «Модель Татарстана». Хотелось бы отметить, на создание благоприятной среды для открытия Постпредства особую роль сыграли Советник Президента РТ Рафаиль Хакимов и первый Председатель исполкома ВКТ Индус Тагиров.

С момента официального учреждения работа Постпредства началась с подготовки визита официальной делегации Татарстана в Свердловскую область для подписания соглашения о сотрудничестве. В 1997 году в Екатеринбурге состоялась встреча премьер-министра РТ Фарида Мухаметшина с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, и был подписан договор о принципах сотрудничества.

На момент открытия основная функция представительства была дипломатической, но гуманитарное направление также всегда являлось важнейшей задачей. На фото ниже группа учеников воскресной школы по изучению татарского языка.

С 1997 года специалистом гуманитарного центра по вопросам образования и преподавателем воскресной школы была Гульнара Агзамовна Абзалетдинова (слева): «Когда я первый раз пришла в представительство, мне запомнилось теплое рукопожатие моей предшественницы Розы Мухаметжановны, таким приветствием она встречала всех и эти воспоминания я пронесу через всю жизнь»

Как с нами поделилась староста вокального ансамбля «Заман», соучредитель татарской молодежной организации «ЯШЕН», Эльвира Камалова (на фото четвертая слева): «Я занималась в школе с момента открытия, с 1996 года имела счастье учиться у первого преподавателя татарского в городе – Розы Мухаметжановны Шангареевой. Она была грамотным преподавателем и душевным, теплым человеком! До сих пор о ней воспоминания как о родном, близком человеке! Также преподавали Танзиля апа и Чулпан апа. Позже Гульнара Агзамовна, мягкая, спокойная, рассудительная. После преподавала Фануза Камиловна, осталась в памяти как добрый, отзывчивый и интересующийся всем новым учитель. И конечно же Минсылу апа Ижгузина – специалист культурных и образовательных программ и преподаватель с доброй душой.

Осенью 2001-го был основан «Заман». У всех (преподаватели и ученики) всегда вызывал уважение постпред РТ Равиль Зуфарович, он был всегда тактичен, интеллигентен, обаятелен, всегда интересовался успехами школы, общался и с учениками. Хайдар абый Гильфанов вызывал восхищение своим талантом , всегда было приятно слушать его голос, новые обработки старинных произведений, которые из его уст звучали по-новому, живо и интересно. Позже он стал заместителем постпреда. За годы учебы и творческой реализации в Представительстве оно стало для меня как второй дом, мы там проводили много времени с молодежью, ходили вместе на татарские концерты, устраивали чаепития…»

10-11 июня 2002 года состоялся официальный визит Президента РТ Минтимера Шаймиева. Тот приезд Минтимера Шариповича оказался в большей степени стартом для нового мощного витка развития отношений между Татарстаном и Средним Уралом. По завершению визита и Дней Республики Татарстан в Свердловской области Минтимер Шаймиев и Эдуард Россель подписали Меморандум. Товарооборот уже к 2004-2005 годам увеличился между субъектами более чем в 3 раза.

На фото ниже высокие гости смотрят презентацию директора «ТНВ» Ильшата Аминова о первом в Свердловской области месте общественного просмотра программ телеканала. Вспоследствии Исполком Всемирного конгресса татар предоставил региону больше 40 тарелок, которые были размещены в местах компактного проживания татар на Урале, первая тарелка была установлена в селе Аракаево Нижнесергинского района Свердловской обалсти.

28 июня 2007 года в уральскую столицу приехали татарстанские представители из Азербайджана, Турции, Ирана, Москвы, Татарстана из других городов и стран. В Постоянном представительстве состоялся семинар «Институт представительств РТ: опыт и стратегия развития».

В 2010 году состоялось яркое поздравление ветеранов с 65-летним юбилеем Победы. Это была совместная акцией Постпредства РТ и Приволжско-Уральского военного округа. Мы писали об этом к 75 -летию. С помощью ПУрВО на территории Постпредства разместилась военная палатка на 50 мест, полевая кухня, играл военный оркестр, гостями праздника совместно с тридцатью ветеранами войны и тыла стали десять лучших призывников из Татарстана, и столько же лучших курсантов-татар Екатеринбургского суворовского училища.

Особое внимание всегда уделялось истории дома, в котором так гармонично расположилось представительство. 26 июня 2011 года состоялся званый вечер «В гостях у Агафуровых», посвященный 150-летию со дня рождения знаменитого екатеринбургского купца Зайнетдина Агафурова. Вечер прошел в рамках 85-летия Верх-Исетского района Екатеринбурга и 15-летия Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

Жанр встречи «Званый вечер» определил и сценарий мероприятия, в основе которого – встреча с прошлым. Атмосферу конца XIX – начала XX вв. помогли создать предметы быта и профессиональной деятельности Агафуровых и другие исторические экспонаты из разных. Окунуться в атмосферу события можно, посмотрев видео.

А напоследок, уже давно историческое видео 2009 года, охватывающее два десятилетия татарской истории, неразрывно связанной с работой уральского Постоянного представительства РТ. ural.tatar В ближайшие дни наших читателей ждут не менее яркие на события и достижения страницы истории Урала. Мы расскажем о втором этапе развития Постпредства под руководством Рината Садриева и третьем – под началом Хайдара Гильфанова, вплоть до сегодняшних дней, приходящихся на год празднования 100-летия ТАССР.