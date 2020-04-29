Постоянным представительством РТ в Санкт-Петербурге готовятся мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в условиях пандемии ведет работу по проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Постпредство Республики Татарстан на протяжении многих лет сотрудничает с известными петербургскими художниками, организует их выставки. Одним из таких художников является известный художник-маринист Игорь Кравцов, капитан 1 ранга в запасе, последний командир АПЛ «К-403» «Казань». При поддержке Постпредства Республики Татарстан готовится экспозиция его творческих работ, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию выставки также можно будет увидеть в онлайн режиме на сайте Представительства и портале «Татары Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В этом году, в канун празднования Дня Победы, Игорь Кравцов написал одну из главных своих работ «АПЛ «КС-403», посвященная в прошлом известной подводной лодке «Казань», на которой был последним командиром корабля. Данная работа будет направлена в Республику Татарстан на совместную выставку петербургских художников, посвящённую празднованию 100-летия ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данная выставка также готовится при поддержке Представительства.

Также известно, что Игорь Кравцов является авторами книг о жизни подводников, первую из которых автор посвятил своей подводной лодке. Первая его книга-трилогия «Три жизни корабля» об истории жизни АПЛ «Казань» с 1971 по 2009 годы. В следующей книге «Легендарные «Щуки» Измаила Зайдулина», которую раскроем более подробно, рассказывается о достижениях советских подводников.

Напомним, что в 1936 году под руководством капитана Измаила Зайдулина подводная лодка Щ-423, та самая легендарная «Щука», которая фигурирует в названии книги, совершила самое длительное на тот момент автономное плавание протяженностью в 75 суток. При этом максимальная продолжительность экспедиции, которую ожидали от команды, – всего двадцать суток! Благодаря опыту, полученному в затяжном плавании Измаила Зайдулина, уже в послевоенный период стала возможной переброска подводных лодок с Севера на Тихий океан и обратно.

В августе-октябре 1940 года подводная лодка «Щ-423» под командованием капитана 3 ранга Измаила Зайдулина впервые в истории подводного плавания совершила межтеатровый переход из Полярного во Владивосток Северным морским путем в составе ЭОН-10, за одну навигацию без аварий и поломок. К сожалению, из соображений политического характера, подвиг экипажа подводной лодки не был отмечен правительственными наградами, да и сам переход освещался только в специальной литературе.

Кроме того, на обложке изображены два ордена – Красной Звезды и Отечественной войны I степени. И награды, и звание капитана 1 ранга были присвоены Измаилу Зайдулину посмертно. Сам он так и не узнал о них, погибнув позднее при выполнении воинского долга 26 августа 1944 года. Приняв последний бой, капитан 2 ранга Зайдулин погиб в море, могилой ему стали воды Нарвского залива. В последний поход он вышел из бухты Гакково.

В книгу вошли уникальные фотографии из личных архивов наследников Измаила Зайдулина. На некоторых из них есть личные записи участников морских походов. Читатель узнает и о том, что представлял собой быт внутри подводной лодки, в каких невыносимых условиях пришлось находиться нашим подводникам два с лишним месяца.

Данные книги были привезены в Казань и переданы в дар городским библиотекам, школам, военно-патриотическим клубам и ветеранским организациям.

Постоянное представительство Республики Татарстан при тесном взаимодействии с ветеранскими организациями ВМФ, татарскими обществами проводило большую работу по увековечиванию памяти первого подводника-татарина Измаила Зайдулина.

И как уже известно, подписано Распоряжение Правительства РФ о присвоении безымянному мысу расположенному на территории Кингисепского муниципального района Ленинградской области наименования «Мыс Измаила Зайдулина».

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Постоянным представительством Республики Татарстан совместно Ассоциацией подводников и ветеранов ВМФ продолжается работа по увековечиванию памяти первого моряка- подводника Измаила Зайдулина и планируется проведение торжественно-траурного мероприятия с участием ветеранов войны, представителей татарской общественности, ветеранских организаций и возложением венков и цветов в месте гибели прославленного подводника.

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