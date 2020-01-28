Постоянный представитель Республики Татарстан навестил блокадниц Ленинграда

27 января, в день 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин навестил блокадниц Ленинграда — родных сестёр Розу Сафиуллину и Кадрию Бикяшеву.

За чашкой чая Роза Хамзиевна и ее сестра Кадрия Хамзиевна поделились воспоминаниями о блокадном детстве, о том, что пришлось пережить в те далёкие тяжелые годы.

Несмотря на свой преклонный возраст 87 и 86 лет, они излучают изумительную добрую энергию и жизненную мудрость.

Общение прошло в дружественной, теплой и домашней атмосфере. Жители блокадного Ленинграда – особый народ, заслуживающий глубокого уважения. Им присущи доброжелательность, стремление помочь окружающим.

27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества.

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