Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин поздравил фронтовика Шавката Юмакаева с 95-летием

2020 год – важная дата в истории — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По сложившейся традиции, Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области поздравляет ветеранов-татар Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с праздниками и памятными датами.

Особенно приятно, когда в юбилейный год свои юбилеи отмечают защитники нашей родины. Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин поздравил с 95-летним юбилеем фронтовика, ветерана Шавката Исмятулловича Юмакаева.

Он родился в городе Бииск Алтайского края, окончил Барнаульское пехотное училище. В 1943 году ушёл на второй украинский фронт, воевал в мотострелковой дивизии. С особым трепетом фронтовик рассказал о драматических днях форсирования Днепра. Когда части красной армии начали переправу на самодельных плотах и лодках, немцы дали им «шанс» — они не «трогали» их до середины Днепра, потом начался шквальный огонь, в котором большая часть бойцов погибли. Те, кто доплыли до берега, начали наступление, но были вынуждены отступить и закопаться на берегу. 5 дней отбивались, используя для отвлечения врагов своё новшество, фанерные танки-имитации, поскольку основное наступление было в 10 километрах вниз по Днепру. Когда основные силы переправились через Днепр, часть Шавката Исмятулловича переправили обратно на левый берег, после чего он во 2 раз форсировал Днепр уже с основными силами. Его ранили в ногу в двух местах: до сегодняшнего дня два осколка остались в ноге. После проходило долгое лечение в медсанбате и демобилизация.

После войны он закончил Алматинский горно-металлургический институт и получил специальность инженер-металлург. Долгие годы был руководителем народной художественной группы — по специальности работал до пенсии. У него три сына, десять внуков, восемь правнуков.

Шавкат Исмятуллович Юмакаев проживает в городе Пушкин. Это удивительный человек, который продолжает занимать активную жизненную позицию, прекрасно играет на скрипке. В свои 95 лет, он по-прежнему полон оптимизма, строит множество планов на будущее. Являясь очень интересным собеседником, с удовольствием рассказывает о жизни, делится своими воспоминаниями о своем воинском пути.

Шавкат Юмакаев выразил слова благодарности в адрес руководства Республики Татарстан, Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурга и Ленинградской области и татарской общественности региона за постоянное внимание и оказываемую ему поддержку.

Ренат Валиуллин вручил юбиляру памятные подарки и пожелал Шавкату Юмакаеву крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья.

tatspb.tatarstan.ru