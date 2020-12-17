Постоянный представитель РТ встретился с руководителем автономии татар Магнитогорска

Постпред РТ встретился с руководителем автономии татар г. Магнитогорска

17 декабря 2020 года в здании представительства Постпред РТ Х.М.Гильфанов встретился с председателем МНКАТ г. Магнитогорска К.М.Тагировым. Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия.

Для автономии татар Магнитогорска остается актуальным вопрос расширения площади здания организации. Здание находится в центре города, имеет огороженную территорию. На данный момент часть здания пустует, раньше там находилась библиотека. Постпредство РТ окажет содействие в решении данного вопроса.

Также стороны договорились об оперативном обмене информацией по проходящим в Екатеринбурге и Магнитогорске татарским фестивалям, конкурсам для активного участия творческих коллективов обеих сторон. Например, в Магнитогорске успешно проходят песенные конкурсы имени Габдуллы Рахимкулова, конкурс «Хәтер» и др., в Екатеринбурге конкурсы «Урал сандугачы», «Шома бас».

В завершении встречи стороны отметили, что заинтересованы в усилении не только гуманитарного обмена, но и торгово-экономических связей между предприятиями Татарстана и города Магнитогорска.

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