Поздравительные открытки от Президента Татарстана получили татары-ветераны, проживающие в регионах России и за рубежом

В эти дни в честь 75-летия Великой Победы ветераны тыла и ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления. Из-за пандемии коронавируса, к сожалению, очные мероприятия с ними не планируются. Но никто не останется без поздравлений и внимания!

А также наши уважаемые соотечественники — ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в регионах России и за рубежом, получили персональные поздравления от Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича. Поздравительные открытки ветеранам на местах передают активисты татарских организаций.

«Дорогие ветераны! Вы — поколение победителей и строителей новой жизни, внесших неоценимый вклад в Великую Победу. Мы преклоняемся перед вами за ваше мужество, героизм и за то, что подарили нам мир и благополучие.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, пусть ваши близкие, родные всегда будут рядом, а в вашей душе всегда царит дух победы!

Поздравляю вас с Днем Победы!

С уважением, Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов