Поздравление председателя Национального совета В.Г.Шайхразиева с Новым годом

Дорогие друзья!

От лица Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим новым 2020 годом! Примите мои искренние пожелания в этот радостный для всех праздник.

В уходящем 2019 году были и яркие победы, и горькие потери. Круглый год Всемирный конгресс татар разделял радость и горе наших соплеменников, став маяком, освещающим в деле объединения нашего народа. Уходящий год был насыщен датами, касающимися истории государственности: мы отметили 750-летие образования Золотой орды и 500-летие со дня рождения царицы Казанского ханства Сююмбике.

В новом 2020 году нас ждут крупные мероприятия как всероссийского, так и республиканского масштаба. В первую очередь, это 100-летие образования ТАССР, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийская перепись населения. Мы должны возглавить эти исторические события, и для этого нам надо показать свою активность и сплоченность.

Желаю Вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым годом!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев