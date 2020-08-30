Поздравление председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с Днем Республики Татарстан

Дорогие друзья!

Позвольте поздравить вас от имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично с Днем Республики! В этом году эта дата пришлась на такие замечательные юбилеи, как 100-летие образования ТАССР и 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана.

День Республики является общим достоянием для представителей более 170 национальностей, проживающих на территории Татарстана. День Республики – это объединение людей разных народов и вероисповеданий во благо процветания нашей Родины. В каких только городах, районах и селах мы бы ни жили, нас объединяют общие цели. Мы все стараемся ради благополучия нашей страны, ради достойного будущего для молодого поколения и процветания нашей республики. Мы гордимся достигнутыми успехами и высокими показателями, талантливыми личностями и толерантностью нашей республики. Также не надо забывать, что для татар, которые разбросаны по всему миру, Татарстан является центром притяжения и духовной родиной.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к родине. С праздником!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев