Поздравление Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с Рождеством Христовым

Уважаемые православные сограждане!

Сердечно поздравляю вас с чудесным, светлым праздником Рождества Христова.

Закончился сорокадневный Рождественский пост, и в многочисленных православных храмах по всему миру верующие вновь торжественно славят Новорождённого Христа. Этот праздник, с которым изначально связаны самые лучшие устремления и благие надежды, не имеет социальных, национальных и возрастных границ.

Уже более двух тысячелетий христиане с радостью и душевным трепетом ждут наступления Рождества Христова. И сегодня – по прошествии многих веков – миллионы людей столь же искренне и бескорыстно верят в священные истины, открывающие им путь к духовному совершенствованию, покаянию и прощению. Этот праздник несёт в себе неиссякаемый заряд добра, любви и жизненного оптимизма, которыми верующие щедро делятся со своими ближними, помогая немощным и страждущим людям.

В Татарстане, где православие, наравне с исламом и другими традиционными религиями, является одним из основообразующих факторов духовно-нравственного развития, празднование Рождества Христова всегда происходит в атмосфере добрососедства и взаимопонимания.

Минувший год был отмечен в республике многими важными событиями в православной жизни, кульминацией которых стал IV Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери. Успешно прошёл региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», посвящённый грядущему 75-летнему юбилею всенародной Победы в Великой Отечественной войне. Активно идёт воссоздание всероссийской святыни – собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

Уверен, что всё это в ещё большей мере будет способствовать духовному возрождению общества, а также укрепит духовные связи между представителями разных национальностей и вероисповеданий.

Искренне желаю всем вам радостного рождественского настроения, мира, счастья, добра и благополучия!