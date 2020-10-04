Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем учителя

Дорогие учителя, работники образовательных учреждений!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя.

В мире очень много разных профессий, но именно учитель стоит у истоков всего: у каждого есть первый наставник, который научил читать и писать. Уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. Профессионализм учителя, преданность своему делу в дальнейшем играют неоценимую роль в жизни ребенка. Наибольшее счастье для педагога – видеть, что его первоклашки стали честными, образованными, мудрыми людьми.

Дорогие учителя, желаю вам здоровья, благополучия, душевного спокойствия и успехов в вашем нелегком труде, послушных и способных учеников. Пусть не иссякнет исток знаний, который вы дарите детям. С праздником вас!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев