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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем учителя

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем учителя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 04.10.2020 0 11

Дорогие учителя, работники образовательных учреждений!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя.

В мире очень много разных профессий, но именно учитель стоит у истоков всего: у каждого есть первый наставник, который научил читать и писать. Уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. Профессионализм учителя, преданность своему делу в дальнейшем играют неоценимую роль в жизни ребенка. Наибольшее счастье для педагога – видеть, что его первоклашки стали честными, образованными, мудрыми людьми.

Дорогие учителя, желаю вам здоровья, благополучия, душевного спокойствия и  успехов в вашем нелегком труде, послушных и способных учеников. Пусть не иссякнет исток знаний, который вы дарите детям. С праздником вас!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев

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