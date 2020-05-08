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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем Великой Победы

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем Великой Победы

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 08.05.2020 0 15

Дорогие ветераны войны и труженики трудового фронта!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично поздравляю Вас с Днем Великой Победы — 9 мая.

В этом году наша страна празднует 75-летие Победы над фашистскими захватчиками. С каждым годом героические подвиги наших ветеранов становятся ценнее: мы осознаем всю их важность и бережно храним в наших сердцах для передачи будущему поколению.

Бедствие войны постучалось в каждую дверь, в каждую семью. Представители всех национальностей сплотились в один кулак против общего врага. Среди этих героев почетное место занимают и достойные храбрецы татарского народа, подвиги которых являются образцом бесстрашия и мужества для всех нас.

Дорогие наши герои, желаю вам всего самого наилучшего – здоровья, счастья, теплоты и заботы близких. Пусть наши дни будут спокойными, мирными. Вечная память и слава всем героям!

С искренними пожеланиями,

заместитель Премьер-министра РТ,
председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар                                                В.Г.Шайхразиев

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