Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем Великой Победы

Дорогие ветераны войны и труженики трудового фронта!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично поздравляю Вас с Днем Великой Победы — 9 мая.

В этом году наша страна празднует 75-летие Победы над фашистскими захватчиками. С каждым годом героические подвиги наших ветеранов становятся ценнее: мы осознаем всю их важность и бережно храним в наших сердцах для передачи будущему поколению.

Бедствие войны постучалось в каждую дверь, в каждую семью. Представители всех национальностей сплотились в один кулак против общего врага. Среди этих героев почетное место занимают и достойные храбрецы татарского народа, подвиги которых являются образцом бесстрашия и мужества для всех нас.

Дорогие наши герои, желаю вам всего самого наилучшего – здоровья, счастья, теплоты и заботы близких. Пусть наши дни будут спокойными, мирными. Вечная память и слава всем героям!

С искренними пожеланиями,

заместитель Премьер-министра РТ,

председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев