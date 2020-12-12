Поздравление Василя Шайхразиева с Днем Конституции Российской Федерации

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации – основополагающего закона нашей страны.
Этот важнейший документ вошел в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности нашей страны.
Сегодня наша общая задача – чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности. Жители Татарстана, а также татары, проживающие во всех уголках нашего государства, вносят достойный вклад в развитие нашей великой Родины. В укреплении российской государственности, единства общества, созидательном труде мы видим залог благополучия каждого человека.
Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем принятия Конституции, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и новых достижений во имя нашей страны!
С уважением,
Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев
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