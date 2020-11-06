Поздравление Василя Шайхразиева с Днем Конституции Татарстана

Дорогие татарстанцы!

28 лет назад была принята Конституция Республики Татарстан. Это историческое событие произошло 6 ноября 1992 года. Конституция открыла для республики новые горизонты в политической, экономической и правовой областях. Основной закон республики до сих пор остается гарантом для граждан многонационального Татарстана.

Сегодня Татарстан является одним из лидеров в составе России. Мы гордимся достигнутыми успехами и высокими показателями, талантливыми личностями и толерантностью нашей республики. Также не надо забывать, что для татар, которые разбросаны по всему миру, Татарстан является центром притяжения и духовной родиной.

Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем принятия конституции, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и новых достижений во имя нашей республики!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев