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Поздравление Василя Шайхразиева с Днем Конституции Татарстана

Поздравление Василя Шайхразиева с Днем Конституции Татарстана

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 06.11.2020 0 68

Дорогие татарстанцы!

28 лет назад была принята Конституция Республики Татарстан. Это историческое событие произошло 6 ноября 1992 года. Конституция открыла для республики новые горизонты в политической, экономической и правовой областях. Основной закон республики до сих пор остается гарантом для граждан многонационального Татарстана.

Сегодня Татарстан является одним из лидеров в составе России. Мы гордимся достигнутыми успехами и высокими показателями, талантливыми личностями и толерантностью нашей республики. Также не надо забывать, что для татар, которые разбросаны по всему миру, Татарстан является центром притяжения и духовной родиной.

Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем принятия конституции, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и новых достижений во имя нашей республики!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар                                              В.Г. Шайхразиев

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