Поздравление Василя Шайхразиева с Днем народного единства

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства! На сегодняшний день в нашей республике в мире и согласии проживают представители более 170 национальностей. У каждого народа есть свои традиции, культура, язык, история, имеющие свои особенности. День народного единства – это отклик, дань уважения ко всем перечисленным духовным ценностям. Где бы мы ни жили, мы почитаем многовековую дружбу, олицетворяем высокие моральные ценности.

Достижения Татарстана, укрепление его престижа на международной арене играют положительную роль в укреплении вековых традиций народного согласия и благополучия наших соотечественников. Придавая большое значение единению многонационального народа республики, Президент Татарстана объявил 2021 год Годом родных языков и народного единства, что свидетельствует о нашей верности заданному курсу. Пусть и в дальнейшем представители многонационального и поликонфессионального общества живут в дружбе и согласии.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и любви к родине. С праздником!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев