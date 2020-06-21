Праздник «Уйна, гармун!» в Башкортостане будет организован за счет средств Фонда президентских грантов

Народный праздник «Уйна, гармун!» («Играй, гармонь!»), который будет проходить в г. Октябрьский Республики Башкортостан осенью 2020 года, будет организован за счет средств Фонда президентских грантов. «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» совместно с местной национально-культурной автономией г. Октябрьска выиграла в конкурсе на предоставление грантов в 2020 году.

Народный праздник «Уйна, гармун!» («Играй, гармонь!») имеет десятилетнюю историю и за время своего существования собрал более 1000 участников и около 20 тысяч посетителей. Уникальным является то, что праздник начинается с костюмированного шествия гармонистов по улицам города с песнями, танцами, с остановками по месту проживания особо уважаемых и почитаемых жителей, которые не могут посетить главный праздник. Основная часть праздника состоится в парке отдыха города Октябрьский, где будут оформлены татарские национальные подворья, пройдут выставки мастеров народных промыслов и ремесел. Праздник будет сопровождаться массовыми народными гуляниями («Гуляй, гармонь»), различными играми и состязаниями, песнями, такмаками (частушками) и массовыми плясками и завершится большим концертом гармонистов, самодеятельных и профессиональных артистов.

Особый интерес представят мастер-классы игры на народных музыкальных инструментах с целью обмена опытом и повышения мастерства участников.

Главным символом праздника будет гармонь. У татар без гармони не обходится ни одно событие традиционной жизни – календарное или семейное, ни одно общественное мероприятие; мелодии, наигранные на любимом инструменте, живут в сердцах и умах людей, определяя их коллективное сознание и мировоззрение. В рамках праздника «Уйна, гармун!», именно гармонь служит и объединяющим звеном – центром сплочения поколений, интересов, народностей

На реализацию проекта Фондом президентских грантов будет выделено около 500 тысяч рублей.

Национально-культурная автономия татар РБ