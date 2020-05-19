Председатель Госсовета РТ: «У республиканской прессы вековые традиции и богатая история»

Фарид Мухаметшин поздравил журналистов с Днем печати Республики Татарстан.

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Днем печати Республики Татарстан! Этот профессиональный праздник, учрежденный Государственным Советом в 1998 году, объединяет людей различных профессий – журналистов, фотокорреспондентов и редакторов, блогеров и создателей интернет-контента, издателей и полиграфистов, распространителей печатной продукции, — всех, кто своим трудом обеспечивает единое информационное пространство нашей республики и одно из основных конституционных прав граждан — свободу слова. Это праздник и всех нас – миллионов неравнодушных читателей.

В республике, как и в России в целом, СМИ давно перестали быть только источником информации, поскольку журналисты не просто отражают время, а во многом творят его, непосредственно участвуя в формировании актуальной повестки и активно влияя на настроения людей.

Татарстанское медийное сообщество всегда отличали объективная подача информации, ответственность, активная гражданская позиция, возрастающий уровень востребованности. Об этом свидетельствуют традиционно высокие рейтинги цитируемости и влияния республиканских СМИ.

У республиканской прессы давние, вековые традиции и богатая история. На страницах газет и журналов, вебсайтов и соцсетей не просто отразились ключевые события столетней истории республики, но и сама атмосфера, дух разных эпох. В печатной журналистике всегда работали люди творческие, талантливые и неравнодушные. Среди них — выдающиеся писатели, поэты, драматурги. И потому доверие к Печатному слову – высоко, а профессия журналиста пользуется большим уважением и признанием. Очень важно, чтобы и те, кто только начинает осваивать азы журналистского мастерства, дорожили своим добрым именем и деловой репутацией, бережно хранили проверенные временем сложившиеся традиции.

Особенно это важно сейчас, когда пандемия коронавируса вносит свои коррективы в нашу повседневную жизнь. В зону турбулентности оказались втянуты многие отрасли экономики и общественной жизни, в том числе и СМИ. Меняются форматы и оперативность подачи новостей. Поток противоречивой информации, порой, значительно усложняет понимание происходящих процессов, поэтому величайший профессионализм журналиста заключается в умении проанализировать происходящее, «отсеять» заведомо ложные факты и «фейки», перераспределить колоссальный объем данных по целевым аудиториям и новостным каналам.

Уважаемые коллеги! В день вашего профессионального праздника выражаю слова искренней благодарности за совместную работу и плодотворное сотрудничество, беспристрастное освещение происходящих событий и информационное сопровождение масштабных проектов, реализуемых в Татарстане. От всей души желаю вдохновения, новых творческих свершений и успехов в профессиональной деятельности! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!», — говорится в поздравлении.

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