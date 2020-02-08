Председатель Национального Совета находится с рабочим визитом в Кемеровской области

8-11 февраля 2020 года заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Кемеровской области.

В рамках трехдневного визита председатель Национального Совета ознакомится с деятельностью Татарского центра и ходом строительства мечети города Прокопьевска. Также запланированы официальные встречи с главой города А.Б. Мамаевым и руководителями татарских общественных организаций Сибирского Федерального округа. Кроме того, программа рабочего визита включает посещение мечети «Сажда» и ознакомление с татарским классом в клубе интеллектуального развития «Знатоки».

На 10 февраля намечены посещение мечети «Махаля Рамазан», официальная встреча с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и представителями татарской общественности Кемеровской области.