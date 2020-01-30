Председатель Национального Совета ознакомился с деятельностью Дома Дружбы народов Бурятии

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев после официальных встреч посетил Дом Дружбы Народов в Улан-Удэ. Дом создан в 2011 году. А 15 марта 2013 года здесь создается региональная общественная организация «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы». Ее председателем является Сазида Баталова.

Дом Дружбы координирует деятельность 26 общественных организаций Республики Бурятия и является ресурсной базой для консолидации усилий общественных организаций этнокультурной направленности. В учебных классах дети 6 воскресных школ (бурятская, китайская, корейская, польская, литовская, татарская) занимаются изучением национальных языков и культур. Созданы различные кружки. В течение года организуются национальные праздники.

Сазида Батталова ознакомила Василя Шайхразиева с выставкой, организованной в здании Дома Дружбы Народов и рассказала историю татар Бурятии. Также ознакомила с деятельностью национально-культурной автономии татар, руководителем которой она и является.

Кроме того, председатель Национального Совета ознакомился с центральной мечетью города Улан-Удэ.

Для справки: Первыми мусульманами, добровольно осевшими на бурятской земле, были татары Поволжья — наиболее «мобильная» часть мусульман-подданных Российской империи, которая наряду с русским крестьянством активно заселяла восточные рубежи в период аграрных реформ во второй половине ХIХ века и в годы строительства Транссибирской магистрали.

В 1904 году получили разрешение на строительство мечети. Участок был выделен в 1907 году, в центре города, в районе нынешнего проспекта Победы (на месте, где в одном из его дворов сейчас расположен детский сад). К этому времени в городе проживало 313 татар, в основном представителей среднего сословия. Гильдейское купеческое звание среди татар имел лишь один человек — Хамидулла Фатхуллин.

Строительство деревянной мечети на участке началось в 1908 году.

В архивах не сохранилась сведений о дате открытия мечети, но в статистике «инославных» храмов в Забайкальской области за 1910 год мечеть в Верхнеудинске уже присутствует. Первым имамом мечети стал Али Аскер Алиф Аслан-Оглы, после него Гарифулла Хайруллин. При мечети действовал мектеб для обучения детей основам ислама, работала библиотека.

Кроме этой мечети, в 1923 году ко времени образования Бурят-Монгольской АССР в населенных пунктах с компактным проживанием татар на территории автономии насчитывалось еще пять мечетей. Все они были закрыты к концу 30-х годов в период «красного террора».

Строительство мечети в столице Бурятии началось в 2008 году и завершилось в 2011 году». Участок выделен администрацией города Улан-Удэ в долгосрочную аренду на 20 лет, с последующей передачей в собственность МРОМ г. Улан-Удэ.