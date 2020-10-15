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Председатель Национального Совета прибыл с рабочим визитом в Республику Башкортостан

Председатель Национального Совета прибыл с рабочим визитом в Республику Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.10.2020 0 14

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Республику Башкортостан. Его встречали заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова,  Представитель Всемирного конгресса татар в Башкортстане Альфред Давлятшин, Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Юсуп Якубов.

Василь Шайхразиев в знак дружбы между двумя братскими республиками подарил Эльвире Аиткуловой картину с видом Казани.

В программе рабочей поездки председателя Национального совета планируется посещение  дома Героя Великой Отечественной войны Гази Загитова и историко-краеведческого музея, которые расположены в селе Янагушево Мишкинского района, а также посещение могилы батыра. Во второй половине дня запланирована встреча с руководителями татарских общественных организаций Республики Башкортостан и постоянным представителем Татарстана в Башкортостане.

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