Председатель Национального Совета ВКТ Василь Шайхразиев встретился с активом РНКАТ Республики Бурятия

В рамках рабочего визита в Республику Бурятия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел встречу с активом РНКАТ Республики Бурятия в г. Улан-Удэ.

Напомним, татарстанская делегация во главе с Василем Шайхразиевым 30-31 января 2020 года работает в Республике Бурятия.

В первую половину дня члены делегации также посетили выставку-презентацию декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и татарской кухни сельских поселений Республики Бурятия с компактным проживанием татар.

Программа сегодняшнего дня также включает в себя встречу с активом татарских общественных организаций Байкальского региона. Позднее делегация Республики Татарстан посетит культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию ТАССР и 15-летию Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии.

Рабочая программа 30 января завершится посещением Центральной мечети г.Улан-Удэ и Дома дружбы народов.