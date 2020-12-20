Председатель Национального Совета встретился с руководителями татарских общественных организаций Свердловской области

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Cовета Василь Шайхразиев в ходе поездки в Свердловскую область встретился с соотечественниками. Приветствуя собравшихся на встрече, он рассказал о самых важных событиях этого года.

«Мы торжественно провели 100-летие ТАССР. Сегодняшнее мероприятие также проходит в рамках подведения итогов юбилейной даты. В Татарстане организовано 14 тыс. мероприятий в честь 100-летия со дня образования Республики Татарстан. В них приняли участие более 9 миллионов человек. Одним из крупнейших событий стал «Национальный сход», прошедший в Казани 29 августа. На нем была принят документ «Татары: Стратегия действия» «- заявил Василь Шайхразиев.

Председатель Национального Совета также отметил, что в этом году татарским творческим коллективам выделены гранты на приобретение национальных костюмов и инструментов. Он заявил, что работа по поддержке татарских организаций за пределами Татарстана будет продолжена и в первом квартале 2021 года. «»На следующий год фестиваль «Играй, гармонь!» мы проведем еще масштабнее. Наша цель — заинтересовать молодежь играть на наших национальных инструментах», — сказал он.

Василь Шайхразиев напомнил, что предстоящий год — Год единства татарского народа, а так же проведения Всероссийской переписи населения. Он отметил, что в Свердловской области по результатам предыдущих переписей, численность татар снижается. В своем выступлении председатель Национального Совета призвал руководителей татарских общественных организаций к активному участию во Всероссийской переписи населения 2021 года.

В завершении встречи заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев вручил Благодарственные письма Всемирного конгресса татар активным соотечественникам за большую работу по развитию языка, культуры, сохранению традиций и обычаев татарского народа.