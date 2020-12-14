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Председатель Нацсовета посетил Актанышский муниципальный район

Председатель Нацсовета посетил Актанышский муниципальный район

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 14.12.2020 0 9

Сегодня, 14 декабря 2020 года, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских организаций Башкортостана. Мероприятие прошло в Актанышском районе Татарстана. Гостей встречал глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов.

Основной целью встречи стало ознакомление соотечественников с принятым на Национальном собрании проектом “Татары: стратегия действия” и путями его реализации. Василь Шайхразиев подчеркнул, что Стратегия основана на общих интересах людей, признающих себя татарами или ощущающих свою причастность к татарскому народу.

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