Председатель Нацсовета посетил Актанышский муниципальный район

Сегодня, 14 декабря 2020 года, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских организаций Башкортостана. Мероприятие прошло в Актанышском районе Татарстана. Гостей встречал глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов.

Основной целью встречи стало ознакомление соотечественников с принятым на Национальном собрании проектом “Татары: стратегия действия” и путями его реализации. Василь Шайхразиев подчеркнул, что Стратегия основана на общих интересах людей, признающих себя татарами или ощущающих свою причастность к татарскому народу.