Председатель Нацсовета прибыл в Сармановский муниципальный район

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев продолжил череду рабочих поездок по муниципальным районам РТ. В эти минуты он находится в Сармановском муниципальном районе.

Программа рабочей поездки в Сармановский район включила в себя посещение Большенуркеевского сельского дома культуры после капитального ремонта, а также ознакомление с ходом уборочных работ в ООО «Агрофирма «Нуркеево», где состоялась встреча с механизаторами и комбайнерами.

Напоминим, с.Сарманово является родиной народного артиста РСФСР и ТАССР Ильхама Шакирова. Возле Сармановской школы искусств расположен памятник артисту, который сегодня также посетил Василь Шайхразиев.

В завершение поездки Председатель Нацсовета вручил сертификаты за использование информационного знака «100 лет ТАССР». А в рамках акции «Помоги собраться в школу» первоклассникам были подарены рюкзаки со школьными принадлежностями.