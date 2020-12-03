Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Муслюмовском районе

В целях ознакомления с основным документом татар — «ТАТАРЫ: СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ» — заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел встречу с активом татарских общественных организаций Республики Башкортостан. Мероприятие прошло в стенах Совета Муслюмовского района.

Встретил почетных гостей Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин.

Поприветствовав собравшихся, Василь Шайхразиев начал с основных направлений деятельности Конгресса, а именно: реализуемых проектах, акциях и конкурсах. Напомним, в эти дни проходит III Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения». Организацию проведения Конкурса осуществляет Оргкомитет, формируемый из представителей Всемирного конгресса татар, деятелей культуры, преподавателей татарского языка и литературы.

Как известно, 2020 год ознаменован 100-летием образования ТАССР. В связи с этим на протяжении года был проведен целый ряд мероприятий, одно из которых — эстафета флага 100-летия ТАССР. Старт эстафете был дан во время встречи Василя Шайхразиева с татарами Байкала. Сегодня Вице-премьер рассказал присутствующим о путешествии Флага, в частности, о круглых столах, проведенных с руководителями общественных организаций регионов.

Основной целью встречи, как было отмечено, стало ознакомление соотечественников с принятой в рамках Расширенного заседания Национального Совета ВКТ (Милләт җыены) Стратегией действия. Председатель Нацсовета подчеркнул важность следования работе, описанной в документе, который исходит из общих интересов людей, осознающих себя татарами или чувствующих свою сопричастность к ним.

Также спикер отметил заметный рост Муслюмовского района в последние годы и добавил, что в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет именно здесь.

Илюзя Абульханова