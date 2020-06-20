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Председатель Нацсовета ВКТ встретился с лидером татар Москвы

Председатель Нацсовета ВКТ встретился с лидером татар Москвы

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.06.2020 0 3

В рамках рабочей поездки в Казань прошла встреча председателя Автономии татар Москвы Ф.Фарисова с депутатом Государственной Думы, руководителем ФНКАТ И.Гильмутдиновым.

Ф.Фарисов отчитался о проделанной автономией работе, рассказал о готовящихся мероприятиях.

Деловую программу визита продолжила встреча с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального совета ВКТ В.Шайхразиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы, в том числе общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, Всероссийскую перепись населения и предстоящий онлайн-Сабантуй.

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