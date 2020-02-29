Председатель Нацсовета встретился с активом татарских организаций Южного и Северо-Кавказского федерального округов

Сегодня в Краснодаре состоялась встреча заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева с руководителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рамках встречи были подведены итоги прошлого года, а также обсуждены мероприятия, посвященные празднованию 100-летия образования ТАССР.

Поприветствовав соотечественников, Василь Шайхразиев поднял одну из важных тем текущего года, а именно: празднование 100-летия образования Татарской АССР: «Сегодня проводится большое количество мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР, к примеру, 30 января в Бурятии стартовала эстафета Флага».

«Предыдущей точкой эстафеты был Оренбург, где мы совместили сразу два мероприятия: передачу эстафеты Флага ТАССР и празднование 30-летия Региональной общественной организации «Оренбургская татарская национально-культурная автономия», — продолжил председатель Нацсовета.

Василь Шайхразиев также напомнил о Федеральном Сабантуе, который состоится в Нижневартовске в 2021 году.

«Хотел бы напомнить о 4 основных мероприятиях, которые будут проводиться нами ежегодно. Это Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения», образовательная акция «Татарча диктант», Международный конкурс «Татар кызы» и татарский КВН. Говоря о Джалиловских чтениях, хочу отметить, что в этом году в конкурсе приняли участие порядка 6500 тысяч детей. Очень важно развивать молодежное крыло», — сказал заместитель Премьер-министра.

Затем речь зашла о предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Мы — второй по численности народ в России. Подготовка к этому мероприятию должна вестись уже сегодня», — сказал председатель Национального совета.

В завершении встречи руководители татарских общественных организаций задали Василю Шайхразиеву интересующие их вопросы.