Председатель Нацсовета встретился с мэром Находки

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с главой Находкинского городского округа Борисом Гладких. Напомним, что рабочие поездки председателя Национального совета по федеральным округам продолжается в эти дни в Приморском крае.
Борис Гладких отметил, что татар в Находке было много как в советское время, так и в нынешнее По словам мэра, это сплоченный и активный народ.
— В городе работает Совет по делам национальностей. Это самая активная организация в крае. Объединение татар занимает важное место и в этом сСовете, — сказал Борис Гладких.
Василь Шайхразиев отметил, что три года назад в федеральных округах начались встречи с татарами. Подобные встречи на Дальнем Востоке в предыдущие годы проходили в Хабаровске и Южно-Сахалинске.
- В этом году встречу с соотечествениками реешили провести в Находке Здесь собрались делегации из всех регионов, где есть татарские организации, — рассказал Василь Шайхразиев.
Также председатель Национального совета подчеркнул, что текущий год является годом больших событий. Он проинформировал мэра о предстоящих крупных мероприятиях.
Василь Шайхразиев рассказал о своей сегодняшней рабочей повестке дня. Сказал о том, что они уже успели побывать в городской мечети.
= В самом красивом месте города стоит мечеть. Там собираются наши соотечественники, единомышленники. Большое спасибо за это! — сказал Василь Шайхразиев.
От имени краевой организации выразил благодарность и председатель общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» Рамиль Кильмухаметов.
- В вашем городе дружно живут 84 нации. Одним из первых у вас была построена мечеть, — отметил он.
Глава совета по делам национальностей города Находки Анзор Авдадаев отметил, что татаро-башкирская организация во главе с Нуретдином Садретдиновым является самой активной в Совете.
Нуретдин Садретдинов поблагодарил городские власти за постоянную поддержку. Это сотрудничество позволило построить мечеть в городе, сейчас ведется работа по созданию Дома дружбы народов, сказал он.