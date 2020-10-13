Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов награжден премией Президента Республики Татарстан 

Сегодня Рустам Минниханов вручил дипломы и знаки лауреатов Премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества. Церемония награждения состоялась в Казанском Кремле.

«Отрадно, что конкурс прошел при значительной активности общественных объединений, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Все лауреаты являются достойным примером общественного служения и вносят большой вклад в развитие институтов гражданского общества. Лауреаты 2020 года хорошо известны нашей общественности».

Так, Илдар хазрат Баязитов ведет активную благотворительную работу. При фонде «Ярдэм» он создал единственный в России учебно-реабилитационный центр для инвалидов по зрению, слуху и с диагнозом ДЦП, в непростой период самоизоляции реализовал акцию «Дорога жизни», в рамках которой помощь получили 99 тысяч нуждающихся.

«Реализуемые вами проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности. Искренне поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

В свою очередь Илдар Баязитов выразил слова благодарности Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за высокую оценку проекта «Дорога жизни».

«Признание с Вашей стороны для нас является импульсом, мотивирующий на более большие добрые дела. Данная премия нас многому обязывает и мне хочется заверить, что мы достойно пронесем это звание» -, обратился Илдар Баязитов.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru