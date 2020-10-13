enrutat
Главная / Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов награжден премией Президента Республики Татарстан 
Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов награжден премией Президента Республики Татарстан 

Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов награжден премией Президента Республики Татарстан 

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Главные новости, 13.10.2020 0 1

Сегодня Рустам Минниханов вручил дипломы и знаки лауреатов Премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества. Церемония награждения состоялась в Казанском Кремле.

«Отрадно, что конкурс прошел при значительной активности общественных объединений, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Все лауреаты являются достойным примером общественного служения и вносят большой вклад в развитие институтов гражданского общества. Лауреаты 2020 года хорошо известны нашей общественности».

Так, Илдар хазрат Баязитов ведет активную благотворительную работу. При фонде «Ярдэм» он создал единственный в России учебно-реабилитационный центр для инвалидов по зрению, слуху и с диагнозом ДЦП, в непростой период самоизоляции реализовал акцию «Дорога жизни», в рамках которой помощь получили 99 тысяч нуждающихся.

«Реализуемые вами проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности. Искренне поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

В свою очередь Илдар Баязитов выразил слова благодарности Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за высокую оценку проекта «Дорога жизни».

«Признание с Вашей стороны для нас является импульсом, мотивирующий на более большие добрые дела. Данная премия нас многому обязывает и мне хочется заверить, что мы достойно пронесем это звание» -, обратился Илдар Баязитов.

Надежда Гордеева 

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.