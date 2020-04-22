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Председатель Совета муфтиев России: В этом году для нас будет уникальный Рамадан

Председатель Совета муфтиев России: В этом году для нас будет уникальный Рамадан

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 22.04.2020 0 5

Рамадан в этом году станет уникальным для всех мусульман страны, потому что все мечети будут закрыты для коллективных молитв, таравих-намазов и итикафа. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«В этом году для нас будет уникальный Рамадан, так как мы не сможем некоторые ритуалы выполнять в мечетях и те таравих-намазы и ифтары, которые обычно мы проводим, провести не сможем. Я считаю, что благословенный Рамадан будет несмотря ни на что для каждого очень торжественным. Никаких сложностей для соблюдения Великого поста для верующего нет», — сказал Гайнутдин.

Утром мусульмане будут принимать пищу, а днем до заката солнца соблюдать пост. К тому же имамы России будут проводить все молитвы и чтения Корана в режиме онлайн.

«Если не сможем устраивать шатры Рамадана, ифтары для родных и близких, то мы можем организовать гуманитарную и благотворительную помощь всем тем, кто нуждается», — добавил спикер.

tatar-inform.ru

 

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