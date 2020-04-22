Председатель Совета муфтиев России: В этом году для нас будет уникальный Рамадан

«В этом году для нас будет уникальный Рамадан, так как мы не сможем некоторые ритуалы выполнять в мечетях и те таравих-намазы и ифтары, которые обычно мы проводим, провести не сможем. Я считаю, что благословенный Рамадан будет несмотря ни на что для каждого очень торжественным. Никаких сложностей для соблюдения Великого поста для верующего нет», — сказал Гайнутдин.