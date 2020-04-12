Представители национально-культурных организаций ХМАО-Югры запустили акцию «Югра.Остаемся дома»

Представители национально-культурных организаций Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры запустили акцию «Югра.Остаемся дома», где призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции. Основной посыл в том, чтобы жители Югры могли «оставаться дома» в период самоизоляции.

Видеоролики с призывом оставаться дома этно-культурные НКО размещают в соцсетях «Вконтакте», «Инстаграм», прикрепляя хэштеги #Юграостаемсядома, #Остаемсядома. Оказать посильный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции может каждый!

К акции «Югра. Остаемся дома» присоединились национально-культурные организации, Нягани, Нижневартовска, Нефтеюганска, Покачи и др. города Югры.

Сегодня каждый из нас может помочь друг другу и сохранить здоровья свое и близких! Оставайтесь дома и берегите себя!

Гульчачак Фатхулова, ХМАО-Югра